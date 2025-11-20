Colocaron la placa N°17 en homenaje a un héroe de Malvinas

El área de Malvinas de la secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú realizó una nueva y significativa ceremonia en el marco del “Proyecto Escuela”, iniciativa que busca colocar placas recordatorias en las instituciones donde estudiaron los veteranos del departamento.

En esta ocasión, el reconocimiento tuvo lugar en la Escuela N.º 90, donde se descubrió una placa en homenaje al VGM Ángel Omar Beatriz. Participaron estudiantes, docentes, autoridades educativas y municipales, además de familiares del veterano.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y la responsable del área de Malvinas, Nora Dimotta, quienes acompañaron el descubrimiento junto a la comunidad educativa. Olano destacó “el profundo respeto que la ciudad debe a sus veteranos” y subrayó que “es un privilegio contar con ellos en Gualeguaychú”. Además, remarcó que “el Gobierno municipal está siempre del lado de los excombatientes, acompañándolos y reconociendo su entrega en defensa de la soberanía nacional”.

Por su parte, Dimotta brindó palabras cargadas de reconocimiento en el marco del Día de la Soberanía Nacional, celebrado cada 20 de noviembre. Señaló que “la soberanía no se negocia, se defiende, y para defenderla es necesario conocer, aprender y seguir estudiando”. Afirmó también que el homenaje adquiere especial valor: “Este veterano fue un niño como todos, que caminó estos pasillos, jugó en este patio y hoy vuelve a su escuela para recibir un reconocimiento en vida, como merecen todos los que defendieron nuestra patria en el sur”. Además, resaltó que esta es la placa número 17 colocada en el departamento, reafirmando el compromiso con la memoria y el legado de los excombatientes.

La jornada contó con la presencia de otros veteranos, quienes acompañaron el reconocimiento. Ángel Omar Beatriz, visiblemente emocionado, expresó palabras breves pero profundas de agradecimiento hacia el Municipio, el Área de Malvinas y la comunidad educativa por permitirle vivir este momento.

El Proyecto Escuela tiene como objetivo generar espacios de diálogo y reflexión entre estudiantes y veteranos, acercar sus experiencias y promover el respeto hacia quienes defendieron la soberanía nacional. En cada institución visitada, los relatos personales dejan una marca significativa, fortaleciendo el aprendizaje desde la memoria.

Con este nuevo acto, el Gobierno de Gualeguaychú reafirma su compromiso con las políticas de memoria, acompañando a las instituciones educativas y consolidando un legado comunitario que crece con cada homenaje.

