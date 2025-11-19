Ignacio Sartori: Larroquense de 18 años la mejor voz del Pre Cosquín de Gualeguaychú

Ignacio nació el 10 de agosto de 2007, está terminando su secundaria en Larroque y se siente representado por la música del litoral.

“Comencé a cantar a los 3-4 años en Gualeguaychú, cantaba Como yo nadie te ha amado”, recordó en RADIO MÁXIMA.

Sartori estudia técnica vocal y comenzará en Paraná sus estudios superiores en Comunicación Social. También sueña con seguir creciendo en la música que lo representa. “Lo que canto es lo que siento. Me gusta estudiar la música y las canciones se van como adhiriendo, una mezcla entre sentimiento y pensamiento”, expresó.

“La música del litoral me representa y gracias a esta música se dan estas oportunidades increíbles”, contó en RADIO MÁXIMA.

Ignacio estudió guitarra y actualmente se forma con dos docentes: Ani Pauletti en Concepción del Uruguay y Natacha Piquet en Gualeguaychú. Ignacio resaltó que la técnica clave es “trabajar la voz como se trabaja otro instrumento”.

Entre sus referentes musicales, mencionó a Abel Pintos, Axel, Nahuel Pennisi, una banda de Paraná y artistas del rock en inglés. “Voy tomando referentes que admiro lo que hacen y dejan como una huella”, afirmó.

El sueño del Pre Cosquín

Desde hace tres años trabaja junto a su grupo en música del litoral, con presentaciones en distintos festivales. El joven destacó como uin paso significativo en su carrera haber ganado el certamen en la ciudad. “El Pre Cosquín es un sueño de la persona que hace folclore, son muchos sentimientos encontrados”, explicó.

Ignacio reconoce que la música es parte de su identidad y destacó la influencia de sus primeros referente dentro de la familia. “Vengo de familias de músicos, los Sartori y los Fiorotto… siempre se respiró música en mi familia”, describió Sartori.