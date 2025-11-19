Se inaugurará la oficina del RENAPER en el Mercado del Munilla con atención de lunes a lunes

El domingo 23 de noviembre, a las 19.30, en el Mercado Munilla (A. Cándido Irazusta y Mitre), quedará inaugurada la nueva oficina del RENAPER, un espacio gestionado de manera conjunta entre el Gobierno de Gualeguaychú, la Provincia de Entre Ríos y el Gobierno Nacional, destinado a fortalecer y ampliar la infraestructura de servicios de identidad en la ciudad.

Con esta apertura, Gualeguaychú se convierte en una de las pocas localidades del país en ofrecer atención de DNI y Pasaporte los siete días de la semana, gracias a la articulación permanente con el Registro Nacional de las Personas. Desde este nuevo centro, los vecinos podrán realizar trámites de documentación de lunes a lunes, incluidos fines de semana, en un espacio equipado con tecnología actualizada, soporte técnico y personal especializado.

La oficina contará con tres puestos fijos de atención y un dispositivo móvil, lo que permitirá incrementar la capacidad operativa, reducir tiempos de espera y garantizar una atención ágil, accesible y eficiente para la ciudad y su área de influencia. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia integral del Gobierno local orientada a acercar el Estado, facilitar gestiones cotidianas y asegurar el pleno acceso a derechos de identidad a toda la comunidad.

El nuevo centro surge a partir de un convenio de colaboración y asistencia técnica entre el RENAPER y el Municipio, con el acompañamiento de la Provincia, mediante el cual se estableció la provisión de equipamiento, infraestructura y asistencia permanente para su funcionamiento diario.

¿Cómo pueden los vecinos utilizar este nuevo servicio?

No requiere turno previo.

Horario de atención: a partir del lunes 24 de noviembre, todos los días de 8 a 16 h.

Trámites disponibles: DNI y Pasaporte en sus modalidades común y express.

Medios de pago: tarjetas de crédito/débito o QR. No se recibe efectivo.

Atención móvil para personas imposibilitadas de trasladarse:

Para solicitar el servicio domiciliario, los interesados podrán comunicarse por

WhatsApp: 3446 280000

Correo electrónico: [email protected]

