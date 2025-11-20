Hay alerta amarillo para Gualeguaychú

La Unidad Operativa Barometro informó sobre AVISO NIVEL AMARILLO por tormentas – Vigente para hoy Jueves por la noche/ Por vientos fuertes - Vigente para hoy Jueves por la noche y madrugada del Viernes.

📍 Zonas afectadas en Buenos Aires: Localidades/Zárate – Campana – Exaltación de la Cruz – San Antonio de Areco.

*📍 Zonas afectadas en Entre Ríos: Departamentos/Islas - Gualeguaychú - Uruguay y Colón

*📍 Zonas afectadas en Uruguay: Departamentos/Rio Negro - Soriano y Paysandú.

⚠️ Advertencias oficiales

• Lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

• Abundante agua en cortos períodos, caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

• Lluvias acumuladas entre 40 a 70 mm (puntualmente superiores)

• Intensas ráfagas que pueden superar los 75km/h.

• Los vientos del sector sur tendrán velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

📌 Próxima actualización: Hoy Jueves 19:00 h