Con donaciones, el Hospital Centenario incorporó dos nuevos carros de paro

Gracias a la generosidad del Rotary Club Gualeguaychú y de la Fundación El Potrero, el Hospital Centenario adquirió dos nuevos carros de paro.

Referentes del Rotary Club Gualeguaychú se hicieron presentes para entregar formalmente dos carros de paro que fueron donados al Hospital. Uno por el Rotary y el otro por la Fundación el Potrero.

Al respecto, el coordinador médico Dr. Federico Gini Cambaceres explicó que “los carros de paro son un organizador que permite tener una terapia intensiva móvil con todos los elementos que se necesitan ante una emergencia, como un paro cardio-respiratorio, un estatus convulsivo o una asfixia, para poder dar una respuesta rápida y eficaz”.

“Ordena y organiza, teniendo a disposición todos los elementos como medicación, vendas, gasas, descartables, sueros, monitor, desfibrilador, tubo de oxígeno, etc. De esa manera, se puede dar una respuesta rápida al pie de la cama o trasladarlo al lugar de la guardia o sala de internación donde se produce el evento”, sintetizó.

Por su parte, la directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins agradeció al Rotary Club Gualeguaychú por la permanente colaboración: “gracias por estar siempre presentes abordando las necesidades del hospital. Entre todos este Hospital va hacia adelante, gracias a todas las instituciones que colaboran para que así sea. No tengo más que palabras de agradecimiento, estoy segura que vamos a seguir trabajando juntos, para nosotros es muy importante”.

Temas EQUIPAMIENTO