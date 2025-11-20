La madre del agresor del Polideportivo entregó el aire comprimido: El caso pasa al COPNAF y Juzgado del Menor

El adolescente disparó contra otro chico de 13 años, en la tarde del martes, cuando este último hacía educación física. El fiscal aclaró que “no se trata de un arma de fuego”.

“Estamos ante un menor que es no punible, es menor de 16 y 17 años. Ahora resta el abordaje del Juzgado del Menor y del COPNAF”, explicó Álvarez.

El fiscal manifestó que el agresor se encontraba acompañado por otros dos, e insultaron a un jovencito de 13 años. Uno de los tres llevaba un rifle de aire comprimido que expulsa balines pequeños y otro fue reconocido como un ex estudiante de la ENET 2.

“Estos chicos no se encontraban a cargo de ningún docente, eran chicos del barrio que en ese momento se encontraban por allí. La madre del agresor que portaba el arma de aire comprimido, se enteró por los medios y fue ayer en la tarde a realizar una exposición policial, diciendo que había encontrado a su hijo, en esas horas, en el polideportivo, con el aire comprimido en sus manos.

La madre señaló a la Policía que el arma es de él, pero que no estaba autorizado para andar en la calle con este elemento. Dijo que lo mandó para la casa.

En tanto que, sobre el estudiante que fue víctima de este hecho y es actualmente estudiante de la Escuela Técnica 2, comentó que “el menor relata que lo cruzó a este chico, acompañado de los otros dos y que empezó a insultarlo, que cuando se dio la vuelta, tenía el arma de aire comprimido y empezó a efectuar los disparos. Fue una secuencia muy breve”.

No se pudo confirmar si se efectuaron los disparos hacia él, aclaró el fiscal, sin embargo, analizó que se trata de un acto peligroso y grave, por las consecuencias que pudo tener, si un proyectil hubiera impactado en el ojo de uno de los estudiantes. “Lo que resta es el abordaje del COPNAF y del Juzgado de Menores, a la violencia de este chico a través del equipo interdisciplinario y el procedimiento que tienen para ver si pueden encaminar la conducta del menor”, expresó Álvarez.