Emotivo reconocimiento a los mejores compañeros

En la noche de este miércoles, en el Instituto Agrotécnico, se realizó el acto de reconocimiento a los mejores compañeros.
El acto fue organizado por los dos clubes rotarios de Gualeguaychú, en una tradición que lleva más de cuatro décadas. La particularidad es que el mejor compañero de cada curso se elige por el voto de los propios alummos.
La lista completa
ACOSTA, Samuel "Guillermo Rawson"
ACTIS, Thiago Dionel "Supremo Entrerriano" de Costa Uruguay Norte
ALARCÓN SUÁREZ Kiara Ludmila José S. Alvarez
ALCÁNTARA, Catalina "Gervasio Méndez"
ALFONSO, Benicio "José María Ruperto Gelós"
ANSALÁS MOREYRA, Lázaro Agustín "Leopoldo Herrera"
ARBELO Manuel Malvina Seguí de Clavarino
ARESSI, Fausto "Islas Malvinas"
ARIAS CÓRDOBA Derek República de Chile
BARBOZA, Benjamín Ezequiel "Tabaré"
BENETTI Alexa Luciana Justo José de Urquiza
BENTANCOUR, José "Islas Malvinas"
BENTOS, Tomás "Gervasio Méndez"
BERGARA, Fantino Uriel “Tomás de Rocamora”
BRAJÚS, Emilia "Sirio Libanés"
BRUNETTI LAMBRUSCHINI, Hipólito Normal "Olegario Victor Andrade"
CABEZAS, Nayla "Guillermo Rawson"
CAMPIÑO Francesca La Sagrada Familia
CANTEROS AGUIRRE, Jeremías “Fernando Ramón Alberto Elgue”
CARDINAUX Ignacio Juventud Unida
CASENAVE Bianca Rca. Oriental del Uruguay
CASTRO SUÁREZ Vladimir Profesor "Alfredo Villalba"
D´ACOSTA Liam Bautista Fray Mamerto Esquiú
DE FILIPPIS, Francesca "Gervasio Méndez"
DE LA CRUZ, Keila Caterina "Juan Zorrilla de San Martín" de Costa Uruguay Norte
ESPINOSA, Paula "San José"
ESTIGARRIBIA, Faustino. Normal "Olegario Victor Andrade"
FERNÁNDEZ, Kimberly "Los Fundadores"
FERREYRA BLANCO Lionel Fray Mamerto Esquiú
FERREYRA BLANCO Luca Fray Mamerto Esquiú
FUENTES Delfina Francisco H. López Jordán
GALINDO Agustín Maximiliano La Milagrosa
GEROMEL, Simón Normal "Olegario Victor Andrade"
GIACOPUZZI Juan Cruz Sagrado Corazón
GIMÉNEZ Antonella Esc. de Educ. Integral N° 23 "Emanuel"
GIMÉNEZ, Byron Exequiel "San Francisco de Asís"
GIMÉNEZ, Janice "Islas Malvinas"
GIMÉNEZ, Luciana Belén "Gervasio Méndez"
GIUSTO, Renata Inst. de Educ. y Estimulación Avanzada - IDEEA
GOMEZ, Tiziana Aitana "Domingo Faustino Sarmiento"
GONZALEZ GARCÍA, Nahiomi Natasha "Guillermo Rawson"
GONZÁLEZ Ticiano Gabriel Fray Mamerto Esquiú
GONZALEZ, Maycol Daniel "Dr. Carlos Pellegrini"
GUTIERREZ ACOSTA, Maylen "Infantería de Marina"
IRIGOITÍA SÜRTZ, Eluney “Tomás de Rocamora”
JARA, Samuel "Gervasio Méndez"
KOCH Bautista Esc. de Educ. Integral N° 23 "Emanuel"
KRATZER, Juan Martín "Sirio Libanés"
KROH BROGGI Albertina La Sagrada Familia
LABORDE Renata José S. Alvarez
LANDRA, Tomás "José María Ruperto Gelós"
LAPLACETTE Felipe Pío XII
LARRIVEY FERRARI Bianca Defensores del Oeste
LEIVA, Santiago "Islas Malvinas"
LIBORSI, Danna Gianela "Leopoldo Herrera"
LITTERIO, Lucca Valentino "Infantería de Marina"
LÓPEZ, Zaira Ailén Esc. de Educ. Integral "Francisco A. Rizzuto"
LUNA, Tiago Roberto Esc. de Educ. Integral "José Facio"
MACHICOTTE Lucca Sagrado Corazón
MAGALLAN, Morena Ludmila "Cnel. Rosendo María Fraga"
MEDRANO Alexander República de Chile
MENDEZ, Zoe Nahiara "Dr. Carlos Pellegrini"
MIÑO Juan Simón Sagrado Corazón
MOREIRA, Franco David "Sirio Libanés"
MOSQUEIRA, Isabella Jazmín "Guillermo Rawson"
MÜLLER Tobías Justo José de Urquiza
NÚNEZ, Carlos Leonel Esc. de Educ. Integral "José Facio"
ONTIVERO, Lihuel "Guillermo Rawson"
PÁEZ COTTO Bianca Abigail Olegario Victor Andrade (Sarandí)
PÁEZ Efraín Ernesto A. Bavio
PANIAGUA PARADA Emma Mercedes San Martín de Balcarce
PAVÓN Juana La Sagrada Familia
PEDROZA Julián Francisco Ramirez
PEREDA Guadalupe Malvina Seguí de Clavarino
PERUZZO Patricio Mercedes San Martín de Balcarce
PONCE, Bautista Simón "Bartolito Mitre" de Costa Uruguay Sur
RAMELLO Francisco Colegio Las Victorias
RAMIREZ Valentín Mercedes San Martín de Balcarce
REYNOSO Guadalupe República de Chile
ROBLEDO ,Maite Ainelen "Paso a Paso" de Tres Esquinas
RODRIGUEZ, Bautista "José María Ruperto Gelós"
ROSS SALVA, Sofía Catalina "Dr. José María Antonio Bértora"
SAEZ, Ayelen Milagros "Cnel. Rosendo María Fraga"
SÁNCHEZ Gerónimo Profesor "Alfredo Villalba"
SANCHEZ, Thiago Benjamín “Tomás de Rocamora”
SANDOVAL Tobías Escuela de Horticultura Dr. Héctor Grané
SCHEFER Lisandro Justo José de Urquiza
SCHNEIDER Jorgelina María M. Balcarce y San Martín
SERRANO, Joaquina "San Francisco de Asís"
SILVA, Pedro Daian "Domingo Matheu"
SILVEYRA Tomás Federico María Elena Walsh
SILVEYRA, Valentino “Tomás de Rocamora”
SOLDÁ Carmelina Luján Malvina Seguí de Clavarino
STURTZ Ayrton Francisco Ramirez
TABORDA Francisco Francisco Ramirez
TELLECHEA Sofía Maite Pedro Jurado
TESURI, Cain Waldemar "Abrazo Fraternal"
TIMONI, Florencia Magalí "Dr. José María Antonio Bértora"
TOFOLÓN Isabella Victoria Juventud Unida
TOLOZA KORELL, Milo "Luis María Bettendorff"
TOMMASI MARÍN Martín Francisco H. López Jordán
URQUIZA GOMEZ, Valentino "Leopoldo Herrera"
VILLAGRA, Isabella "Luis María Bettendorff"