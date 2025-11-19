 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale

Emotivo reconocimiento a los mejores compañeros

Se realizó la ceremonia oficial organizada por los grupos rotarios. Aquí la lista de los mejores compañeros.

19 Nov, 2025, 21:23 PM

En la noche de este miércoles, en el Instituto Agrotécnico, se realizó el acto de reconocimiento a los mejores compañeros.

 

El acto fue organizado por los dos clubes rotarios de Gualeguaychú, en una tradición que lleva más de cuatro décadas. La particularidad es que el mejor compañero de cada curso se elige por el voto de los propios alummos.

 

La lista completa

 

ACOSTA, Samuel "Guillermo Rawson"

ACTIS, Thiago Dionel "Supremo Entrerriano" de Costa Uruguay Norte

ALARCÓN SUÁREZ Kiara Ludmila José S. Alvarez

ALCÁNTARA, Catalina "Gervasio Méndez"

ALFONSO, Benicio "José María Ruperto Gelós"

ANSALÁS MOREYRA, Lázaro Agustín "Leopoldo Herrera"

ARBELO Manuel Malvina Seguí de Clavarino

ARESSI, Fausto "Islas Malvinas"

ARIAS CÓRDOBA Derek República de Chile

BARBOZA, Benjamín Ezequiel "Tabaré"

BENETTI Alexa Luciana Justo José de Urquiza

BENTANCOUR, José "Islas Malvinas"

BENTOS, Tomás "Gervasio Méndez"

BERGARA, Fantino Uriel “Tomás de Rocamora”

BRAJÚS, Emilia "Sirio Libanés"

BRUNETTI LAMBRUSCHINI, Hipólito Normal "Olegario Victor Andrade"

CABEZAS, Nayla "Guillermo Rawson"

CAMPIÑO Francesca La Sagrada Familia

CANTEROS AGUIRRE, Jeremías “Fernando Ramón Alberto Elgue”

CARDINAUX Ignacio Juventud Unida

CASENAVE Bianca Rca. Oriental del Uruguay

CASTRO SUÁREZ Vladimir Profesor "Alfredo Villalba"

D´ACOSTA Liam Bautista Fray Mamerto Esquiú

DE FILIPPIS, Francesca "Gervasio Méndez"

DE LA CRUZ, Keila Caterina "Juan Zorrilla de San Martín" de Costa Uruguay Norte

ESPINOSA, Paula "San José"

ESTIGARRIBIA, Faustino. Normal "Olegario Victor Andrade"

FERNÁNDEZ, Kimberly "Los Fundadores"

FERREYRA BLANCO Lionel Fray Mamerto Esquiú

FERREYRA BLANCO Luca Fray Mamerto Esquiú

FUENTES Delfina Francisco H. López Jordán

GALINDO Agustín Maximiliano La Milagrosa

GEROMEL, Simón Normal "Olegario Victor Andrade"

GIACOPUZZI Juan Cruz Sagrado Corazón

GIMÉNEZ Antonella Esc. de Educ. Integral N° 23 "Emanuel"

GIMÉNEZ, Byron Exequiel "San Francisco de Asís"

GIMÉNEZ, Janice "Islas Malvinas"

GIMÉNEZ, Luciana Belén "Gervasio Méndez"

 

 

GIUSTO, Renata Inst. de Educ. y Estimulación Avanzada - IDEEA

GOMEZ, Tiziana Aitana "Domingo Faustino Sarmiento"

GONZALEZ GARCÍA, Nahiomi Natasha "Guillermo Rawson"

GONZÁLEZ Ticiano Gabriel Fray Mamerto Esquiú

GONZALEZ, Maycol Daniel "Dr. Carlos Pellegrini"

GUTIERREZ ACOSTA, Maylen "Infantería de Marina"

IRIGOITÍA SÜRTZ, Eluney “Tomás de Rocamora”

JARA, Samuel "Gervasio Méndez"

KOCH Bautista Esc. de Educ. Integral N° 23 "Emanuel"

KRATZER, Juan Martín "Sirio Libanés"

KROH BROGGI Albertina La Sagrada Familia

LABORDE Renata José S. Alvarez

LANDRA, Tomás "José María Ruperto Gelós"

LAPLACETTE Felipe Pío XII

LARRIVEY FERRARI Bianca Defensores del Oeste

LEIVA, Santiago "Islas Malvinas"

LIBORSI, Danna Gianela "Leopoldo Herrera"

LITTERIO, Lucca Valentino "Infantería de Marina"

LÓPEZ, Zaira Ailén Esc. de Educ. Integral "Francisco A. Rizzuto"

LUNA, Tiago Roberto Esc. de Educ. Integral "José Facio"

MACHICOTTE Lucca Sagrado Corazón

MAGALLAN, Morena Ludmila "Cnel. Rosendo María Fraga"

MEDRANO Alexander República de Chile

MENDEZ, Zoe Nahiara "Dr. Carlos Pellegrini"

MIÑO Juan Simón Sagrado Corazón

MOREIRA, Franco David "Sirio Libanés"

MOSQUEIRA, Isabella Jazmín "Guillermo Rawson"

MÜLLER Tobías Justo José de Urquiza

NÚNEZ, Carlos Leonel Esc. de Educ. Integral "José Facio"

ONTIVERO, Lihuel "Guillermo Rawson"

PÁEZ COTTO Bianca Abigail Olegario Victor Andrade (Sarandí)

PÁEZ Efraín Ernesto A. Bavio

PANIAGUA PARADA Emma Mercedes San Martín de Balcarce

PAVÓN Juana La Sagrada Familia

PEDROZA Julián Francisco Ramirez

PEREDA Guadalupe Malvina Seguí de Clavarino

PERUZZO Patricio Mercedes San Martín de Balcarce

PONCE, Bautista Simón "Bartolito Mitre" de Costa Uruguay Sur

 

 

RAMELLO Francisco Colegio Las Victorias

RAMIREZ Valentín Mercedes San Martín de Balcarce

REYNOSO Guadalupe República de Chile

ROBLEDO ,Maite Ainelen "Paso a Paso" de Tres Esquinas

RODRIGUEZ, Bautista "José María Ruperto Gelós"

ROSS SALVA, Sofía Catalina "Dr. José María Antonio Bértora"

SAEZ, Ayelen Milagros "Cnel. Rosendo María Fraga"

SÁNCHEZ Gerónimo Profesor "Alfredo Villalba"

SANCHEZ, Thiago Benjamín “Tomás de Rocamora”

SANDOVAL Tobías Escuela de Horticultura Dr. Héctor Grané

SCHEFER Lisandro Justo José de Urquiza

SCHNEIDER Jorgelina María M. Balcarce y San Martín

SERRANO, Joaquina "San Francisco de Asís"

SILVA, Pedro Daian "Domingo Matheu"

SILVEYRA Tomás Federico María Elena Walsh

SILVEYRA, Valentino “Tomás de Rocamora”

SOLDÁ Carmelina Luján Malvina Seguí de Clavarino

STURTZ Ayrton Francisco Ramirez

TABORDA Francisco Francisco Ramirez

TELLECHEA Sofía Maite Pedro Jurado

TESURI, Cain Waldemar "Abrazo Fraternal"

TIMONI, Florencia Magalí "Dr. José María Antonio Bértora"

TOFOLÓN Isabella Victoria Juventud Unida

TOLOZA KORELL, Milo "Luis María Bettendorff"

TOMMASI MARÍN Martín Francisco H. López Jordán

URQUIZA GOMEZ, Valentino "Leopoldo Herrera"

VILLAGRA, Isabella "Luis María Bettendorff"

