Guale AGENCIA DE SEGURIDAD

Gualeguaychú cuenta con una nueva Estación Meteorológica municipal

La Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Agencia de Seguridad, informa a la comunidad que se puso en funcionamiento una nueva Estación Meteorológica.

19 Nov, 2025, 19:35 PM

La Estación Meteorológica Profesional PTW6, fue instalada y gestionada en coordinación con Defensa Civil y la Dirección de Informática Municipal en el predio del exFrigorífico.

 

Esta herramienta permitirá contar con datos climáticos precisos, en tiempo real y de cercanía, fundamentales para fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante eventos meteorológicos.

 

El equipamiento incluye sensores de temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y precipitaciones, junto con sistemas de registro continuo y conectividad que posibilitan almacenar la información, procesarla y ponerla a disposición de las áreas municipales responsables de la planificación y la seguridad comunitaria.

 

Gracias a esta incorporación, la ciudad contará con:

- Monitoreo constante del clima, las 24 horas.

- Mayor capacidad de análisis y toma de decisiones en situaciones de alerta meteorológica.

- Información confiable para la comunidad, instituciones y organismos de emergencia.

 

Desde Defensa Civil destacaron que esta herramienta permitirá contar con datos actualizados que permitan una mejor evaluación ante situaciones de emergencia.

 

Cabe destacar que la Dirección de Informática trabajó en la integración tecnológica que posibilita la visualización de la información en tiempo real, asegurando su disponibilidad para todas las áreas técnicas y operativas.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

