El sábado inaugura “Gualeguaychú Parque Aéreo”: Diversión en altura

“La inversión es local y es un proyecto que llega para quedarse en el tiempo y para toda la comunidad”, resaltó Federico Febre en RADIO MÁXIMA, y anunció que el parque ofrecerá diferentes juegos para el público.

Entre las opciones, habrá una tirolesa, de 40 metros de largo, y torres de más de cuatro metros de alto. “Vamos a tener la sensación más parecida a volar”, explicó el prestador.

La inauguración del Parque será este sábado 22 de noviembre, a las 18 horas, en Mitre y Florencio Sánchez, en el Mercado del Munilla.

Sobre el principal atractivo del parque, la tirolesa, señaló que “tenemos todos los sistemas de seguridad preparados para estas ocasiones y para estos juegos que lo requieren. Vamos a ir hacia la otra torre. Tenemos la tirolesa con 40 metros de largo, es uno de los atractivos principales, y es una sensación indescriptible”.

El sistema permitirá desplazarse sobre un cable suspendido, que se deslizará entre dos puntos fijos, mediante poleas. “Con un impulso, o solo con dejarnos caer, vamos a viajar de un lado a otro suspendidos por ese cable de acero”, contó.

Entre otras opciones, se ofrecerá a los visitantes escalada en roca, que simula ser un muro de rocas, de más de seis metros de alto, además habrá circuitos aéreos y muchas sorpresas más. “El Parque está abierto, no solo para niños, sino para toda la familia, jóvenes y jóvenes adultos, adultos mayores. Está abierto para todos”, indicó Febre.

Instagram: @gualeguaychuparqueaereo