Falleció motociclista entrerriano tras choque en ruta 12: la identidad de la víctima

Un accidente fatal ocurrido esta madrugada a la altura del kilómetro 161 de la Ruta 12, frente a Ceibas, dejó como saldo la muerte de un motociclista entrerriano. El hecho se registró en sentido Gualeguay–Buenos Aires, cuando una camioneta Renault Duster chocó de manera frontal con una moto.

De acuerdo con la información brindada por el jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, “se trata de la ruta que une Ceibas con Gualeguay. El hecho ocurrió frente a Ceibas entre una moto y una Renault Duster en sentido Gualeguay–Buenos Aires". Según precisó, la camioneta era conducida por un hombre oriundo de Tigre.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista falleció en el acto. La víctima fue identificada como Leonardo Cepeda, de 35 años, oriundo de la localidad de Ceibas.

Intervención de los equipos de emergencia

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Ceibas, una ambulancia y el área de Criminalística de la misma localidad. Las tareas se centraron en asistir la situación inicial, resguardar la zona y realizar las pericias correspondientes.

Fuente: El Once