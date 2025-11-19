Este miércoles, reconocen a los 103 “Mejores Compañeros”

Andrea Takats, desde el Rotary Gualeguaychú Oeste , destacó que con los diplomas se busca reconocer “el compañerismo, la solidaridad, el hecho de estar presentes”.

“Es un acto muy importante para nosotros porque reconocemos los valores que tienen que ver con el compañerismo, con la solidaridad y el estar presentes. Este compromiso ya lo manifiestan nuestros niños y niñas de tan solo doce años. Es lindo porque la elección la hacen sus mismos compañeros”, resaltó.

Los estudiantes reconocidos son más de cien. Sus compañeros de curso, destacaron valores como la solidaridad, la amistad, el respeto y la empatía.

“Este reconocimiento los va a marcar de por vida y es también un reconocimiento muy distintivo para las familias y las escuelas a las que pertenecen. Es muy importante seguir trabajando los valores”.

La convocatoria lleva cerca de 7 décadas realizándose en la ciudad, y se mantiene vigente. En su trayectoria, después de la pandemia, se decidió incorporar además, a las escuelas rurales