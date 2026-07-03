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Guale CAMPEONATO ENTRERRIANO

Gualeguaychú competirá en el campeonato entrerriano de ajedrez en General Ramírez

Una delegación de más de 20 jóvenes de las Escuelas de Iniciación Deportiva Municipales y clubes locales representará a la ciudad, este sábado 4 de julio, en el certamen provincial avalado por la Federación Entrerriana.

3 Jul, 2026, 11:13 AM
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La delegación gualeguaychuense viajará a la localidad de General Ramírez para participar del campeonato provincial avalado por la Federación Entrerriana de Ajedrez (FEDA), un certamen que reunirá a ajedrecistas de distintos puntos de la provincia.

 

La comitiva estará integrada por más de 20 chicos pertenecientes a las Escuelas de Iniciación Deportiva Municipales que funcionan en los barrios Suburbio Sur, Cacique, en el Polideportivo Norte y en la Biblioteca Rodolfo García. A ellos se sumarán representantes de otros clubes y equipos de la ciudad, conformando una delegación que representará el trabajo que se realiza a nivel local.

 

El grupo estará encabezado por los profesores Gastón Magallán, Israel Ledesma y Marisela Irungaray, quienes acompañarán a los deportistas durante toda la jornada. Además, un grupo de padres formará parte del viaje para brindar apoyo y contención a los jóvenes que representarán a la ciudad en el plano provincial.

 

“El deporte es una herramienta indispensable para la construcción de una sociedad más integrada, participativa y saludable. Cada disciplina aporta valores, genera oportunidades y promueve hábitos positivos que trascienden el ámbito competitivo. Por decisión del Gobierno municipal seguimos acompañando propuestas como el ajedrez, que fomenta el pensamiento estratégico, la convivencia y el crecimiento de nuestros jóvenes”, señalaron desde la Dirección de Deportes.

 

El torneo significa una nueva oportunidad para que los ajedrecistas locales continúen su proceso de formación y sumen experiencia frente a rivales de diferentes localidades. En una disciplina donde la planificación, la concentración y la toma de decisiones resultan determinantes, este tipo de encuentros se convierten en un eje fundamental para el crecimiento deportivo y personal.

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