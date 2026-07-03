Se mantiene la demanda, pero hay viviendas disponibles para alquilar en Gualeguaychú, dijo Joan Fleitas

El operador inmobiliario Joan Fleitas manifestó en RADIO MÁXIMA que en los últimos meses se observa que se mantiene la demanda de viviendas para alquilar, pero hay casas en disponibilidad.

Fleitas explicó que “el precio se ha sincerado al haber más ofertas. Hay un precio más razonable, antes había un sobreprecio. Si un inmueble pasa 15 días sin alquilar, o está fuera de precio o no está en buenas condiciones, algo pasa”.

Agregó que “lo primero que mira la gente que va a alquilar, es el precio y el tema de los ajustes. Nosotros sugerimos actualizaciones semestrales, dos veces al año, porque aumentos trimestrales es un poco más brusco”.

Precisó además que “el precio de una habitación se ha mantenido en 350-400 mil, dos habitaciones a partir de 650-700 mil, han existido subas pero acordes al contexto”.

Sin humedad y en zona segura

Indicó asimismo que “también se mira el estado del inmueble, que no tenga filtraciones, que no tenga humedad, como también hay gente que pide cochera, asfalto…”.

En cuanto a la seguridad como punto importante, Fleitas analizó que “la gente que alquila, trabaja, y hay un tiempo que no está en la vivienda, así que pide una zona con seguridad, sabemos que hay zonas más complicadas en la ciudad y la gente trata de esquivarle a eso”.

Acerca de las casas más difíciles para conseguir, el operador expresó que “hay inmuebles que siempre faltaron, pero por una cuestión de mercado, como casa de tres habitaciones con patio, pero ese inmueble no está. Es lo que necesita una familia con dos o tres chicos, pero hay pocas”.

En cuanto a los productos con mayor movimiento en ventas, Joan Fleitas dijo que “a nosotros nos identifican mucho con el primer lote financiado, y ese cliente siempre está, la gente busca su primer lote. En el loteo Cipreses en Pueblo Belgrano la gente ya tiene el lote, por ejemplo. Debe haber 10 operaciones de primer lote por mes. El otro cliente que anda es el que va con créditos hipotecarios, se concretan entre cuatro y cinco por mes”.

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