Emiten alerta amarilla por bajas temperaturas en 12 departamentos de la provincia

Desde el área de Defensa Civil informan que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Entre Ríos. Son 12 los departamentos del territorio provincial que estarán en alerta para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud, las temperaturas se mantendrán bajas por los próximos días.

En este marco, los departamentos de Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Uruguay, Tala, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria e Islas del Ibicuy serán quienes presentarán temperaturas más bajas.

Por esto, se recomienda a la población, ante temperaturas extremas de frío: evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.). Mantener la casa calefaccionada de forma segura. Evitar los cambios bruscos de temperatura.

-Se recomienda tomar agua y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

-En caso de sentirse afectado por el frio no automedicarse, consultar siempre con un médico o asistir a un centro de salud. De tener medicación recetada, mantener el plan de acción actualizado. Recordar no fumar en ambientes cerrados.

-Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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