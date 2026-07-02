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Guale SELECCIÓN ARGENTINA

¿Qué harán los comercios de Gualeguaychú este viernes, mientras juegue la Selección?

Este viernes, la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por el Mundial a las siete de la tarde. ¿Habrá actividad comercial?

2 Jul, 2026, 10:04 AM
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El horario del importante partido se desarrollará en pleno horario de actividad comercial. Pero la pregunta es…¿existirá realmente esa actividad comercial, o las calles quedarán desiertas desde esa hora?

 

La presidenta del Centro de Defensa Comercial, Eugenia Garbino, consultada por RADIO MÁXIMA, manifestó que “la mayoría de los comercios cerrarán a las 18,30 el viernes”.

 

Eugenia dijo que “hice una encuesta, y algunos como peluqueros o comestibles, van a abrir de corrido. Los que vendemos ropa, haremos un corte a las 13 y abriremos a las 16. La idea es que a las 18,30 ya no haya nada abierto”.

 

“Tampoco tiene sentido que en la cuadra quede uno solo abierto, incluso por el tema de la seguridad. Y también sabemos por experiencia que a la hora de los partidos no anda gente, así que la idea es que todos se vayan a disfrutar a su casa”, explicó.

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