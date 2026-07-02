¿Qué harán los comercios de Gualeguaychú este viernes, mientras juegue la Selección?

El horario del importante partido se desarrollará en pleno horario de actividad comercial. Pero la pregunta es…¿existirá realmente esa actividad comercial, o las calles quedarán desiertas desde esa hora?

La presidenta del Centro de Defensa Comercial, Eugenia Garbino, consultada por RADIO MÁXIMA, manifestó que “la mayoría de los comercios cerrarán a las 18,30 el viernes”.

Eugenia dijo que “hice una encuesta, y algunos como peluqueros o comestibles, van a abrir de corrido. Los que vendemos ropa, haremos un corte a las 13 y abriremos a las 16. La idea es que a las 18,30 ya no haya nada abierto”.

“Tampoco tiene sentido que en la cuadra quede uno solo abierto, incluso por el tema de la seguridad. Y también sabemos por experiencia que a la hora de los partidos no anda gente, así que la idea es que todos se vayan a disfrutar a su casa”, explicó.