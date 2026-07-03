Detuvieron a un hombre por desobediencia judicial en el barrio Molinari

Un nuevo episodio de desobediencia judicial fue registrado en la ciudad durante la noche del jueves, cuando personal policial de la Comisaría Octava debió intervenir en un domicilio del barrio Molinari ante una situación de riesgo.

Alrededor de las 23:30 horas, la fuerza de seguridad recibió un llamado telefónico de emergencia realizado por una mujer de 64 años. Según informó la denunciante, su hijo se encontraba en el patio trasero de su vivienda intentando ingresar por la fuerza, golpeando las puertas de acceso.

La gravedad de la situación radicaba en que el individuo, de 31 años, tiene prohibido acercarse al domicilio debido a medidas judiciales vigentes dictadas en el marco de una causa previa.

El operativo de detención Al llegar al lugar, los efectivos policiales realizaron una inspección minuciosa del predio. Tras ingresar al patio, localizaron al hombre, quien intentaba evadir el accionar policial permaneciendo oculto debajo de una pila de maderas.

Ante la flagrancia del hecho, los uniformados procedieron inmediatamente a su aprehensión. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Género en turno, desde donde se ordenó el traslado del sujeto a la sede policial correspondiente. Actualmente, se llevan adelante las actuaciones de rigor por el supuesto delito de Desobediencia Judicial, quedando el aprehendido a disposición de la Justicia.