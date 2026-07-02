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Guale CAPACITACIONES

Comenzó un nuevo mes de capacitaciones en Emergencias hospitalarias con una ponencia sobre ACV

Este jueves en el Auditorio del Hospital Centenario se llevó a cabo un nuevo encuentro destinado a los profesionales de la institución.

2 Jul, 2026, 17:36 PM
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En esta oportunidad, el Dr. Agustín Apesteguía expuso acerca del tratamiento de los casos de Accidente Cerebro Vascular (ACV).

 

Recordemos que el ACV es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe o reduce el flujo de sangre a una parte del cerebro. Al no recibir oxígeno ni nutrientes, las células cerebrales comienzan a morir rápidamente. Controlar factores como la presión arterial alta, la diabetes, el colesterol, no fumar y mantener una vida activa reduce el riesgo de sufrirlo.

 

Cada jornada de capacitación de este mes abordará situaciones frecuentes de la práctica clínica en los servicios de Guardia, promoviendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario, que redunda en una mejor atención a los pacientes.

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