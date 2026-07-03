UnionBat no ha cumplido la conciliación obligatoria, pero “al menos abrió un canal de diálogo”

Andrés Ocampo, abogado del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana, destacó en RADIO MÁXIMA que pese a que no cumplió con la conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno provincial, la empresa UnionBat acepto abrir “un canal de diálogo”.

“Lunes o martes nos vamos a reunir en Zárate con los empresarios, y se fijó el día 15 para la audiencia de conciliación obligatoria por UnionBat, el mismo día que tendremos la audiencia de Laboratorios Pyam, que sí cumplió con la conciliación obligatoria”, diferenció Ocampo.

El abogado recordó que “los trabajadores siguen acampando afuera con el frío que hace”, y mencionó que “UnionBat no acató la conciliación obligatoria y no dejó entrar a los trabajadores a la planta; tampoco ha mostrado números o balances y por eso pedimos una reunión de los empresarios y los delegados. No pasa tanto por un tema jurídico, sino para poner un marco de acuerdo formal, la cuestión es una decisión política empresarial y el objetivo del sindicato es mantener la fuente de trabajo”.

“Por lo pronto, no fue una cuestión cerrada de UnionBat, y entendemos que por lo menos hay voluntad de ver posibilidades, evidentemente opciones hay”, se esperanzó el profesional.

El problema de la importación

Dijo también que “la situación es complicada porque las políticas del gobierno nacional no ayudan, lo vemos con Tres Arroyos, con otras empresas del Parque Industrial como en el comercio local”.

“UnionBat se presentó con dos abogados de Buenos Aires que dijeron que no hay un conflicto ni con el sindicato, ni con el convenio, ni con los trabajadores, sino con la importación de los productos que ha complicado el mercado de venta de baterías, y por eso tomaban la decisión de cerrar en Gualeguaychú y mantener la planta en San Martín. Nosotros les dijimos que esa una industria química que es peligrosa para el ambiente, y no cualquiera la puede manejar”.

Ocampo hizo saber también que “una vez cerrada la empresa, sería muy complicado reabrirla o reactivarla, porque tiene un potencial de contaminación muy alto, creo que debería intervenir en ese caso la Municipalidad y Ambiente de la provincia”.

Sobre lo ocurrido, expresó que “hubo retrasos salariales de meses anteriores, pero nada hacía pensar que la empresa iba a tomar una decisión tan drástica”.

En otro orden, Ocampo cuestionó a la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos por haber fijado la audiencia de conciliación en Paraná y luego haberla realizado en forma virtual, cuando en Gualeguaychú existe una delegación de Trabajo.

“Este jueves se hizo una audiencia, no sabemos por qué se fijó en Paraná, cuando en Gualeguaychú tenemos una Secretaría de Trabajo, evidentemente no existe la voluntad política de hacerlo… entendemos que es para llevar el conflicto hacia otro lado o enfriarlo de esa manera… Dictan la conciliación obligatoria y mantienen la audiencia del jueves, pero el miércoles a la noche cambian la modalidad a audiencia virtual, cuando lo mejor para un conflicto es acercar a las partes”, se quejó Ocampo.