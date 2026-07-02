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Guale POLICIALES

Detuvieron a un joven acusado de un robo a mano armada y recuperaron la bicicleta de la víctima

Un joven de 21 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido el pasado miércoles 1 de julio, cuando un ciclista fue asaltado por dos delincuentes armados con un cuchillo.

2 Jul, 2026, 22:15 PM
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Según informó la Policía, el hecho ocurrió en inmediaciones de G. Méndez y Las Azucenas, donde la víctima denunció que fue interceptada por dos hombres que, mediante amenazas con un cuchillo tipo carnicero, le sustrajeron una bicicleta rodado 26 antes de darse a la fuga.

 

A partir del testimonio del damnificado y de distintas tareas investigativas, personal de Comisaría Sexta logró identificar a los presuntos autores y solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento.

 

Durante la jornada del jueves se realizaron dos allanamientos en viviendas del barrio 348, procedimientos que permitieron recuperar la bicicleta robada y secuestrar otros elementos de interés para la causa.

 

Como continuidad de la investigación, los efectivos localizaron y detuvieron a uno de los sospechosos, un joven de 21 años, quien fue trasladado a dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, imputado por el supuesto delito de robo calificado.

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