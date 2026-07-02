Detuvieron a un joven acusado de un robo a mano armada y recuperaron la bicicleta de la víctima

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en inmediaciones de G. Méndez y Las Azucenas, donde la víctima denunció que fue interceptada por dos hombres que, mediante amenazas con un cuchillo tipo carnicero, le sustrajeron una bicicleta rodado 26 antes de darse a la fuga.

A partir del testimonio del damnificado y de distintas tareas investigativas, personal de Comisaría Sexta logró identificar a los presuntos autores y solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento.

Durante la jornada del jueves se realizaron dos allanamientos en viviendas del barrio 348, procedimientos que permitieron recuperar la bicicleta robada y secuestrar otros elementos de interés para la causa.

Como continuidad de la investigación, los efectivos localizaron y detuvieron a uno de los sospechosos, un joven de 21 años, quien fue trasladado a dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, imputado por el supuesto delito de robo calificado.

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