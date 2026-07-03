Inseguridad en Gualeguaychú: robaron en una carnicería a un mes de su mudanza

La inseguridad volvió a golpear al sector comercial de Gualeguaychú. En esta oportunidad, el blanco fue la carnicería “Lo de Gus”, ubicada en la intersección de Cándido Irazusta y Pellegrini, donde ingresaron tras violentar el acceso principal durante la madrugada del miércoles.

Gustavo, propietario del comercio, detalló en RADIO MÁXIMA que el ingreso fue en apenas cinco minutos, un ladrón la puerta y rompió dos vidrios para entrar. "Me gasté un montón de plata para que el local quedara lindo, da mucha impotencia", lamentó el comerciante.

El botín y el "modus operandi"

A diferencia de otros robos donde los delincuentes buscan mercadería o equipamiento técnico, en esta ocasión el objetivo fue claro. "Mercadería no se llevaron nada, la computadora tampoco; buscaban plata", afirmó la víctima. El botín ascendió a unos 80 mil pesos que se encontraban en la caja registradora.

El hecho resulta llamativo, según comentó el dueño, debido a la alta visibilidad de la zona: "Acá de noche hay muy buena iluminación, parece de día", aseguró, aunque observó que “por ahí falta presencia policial”.

Un sector bajo la lupa

El propietario no ocultó su frustración y preocupación por la situación de seguridad en la zona. Según trascendió, el entorno vecinal apunta a sujetos que serían conocidos por el personal policial del barrio Munilla, lo que aumenta la sensación de desprotección.

"Siento impotencia, ahora estás pendiente de las cámaras toda la noche", confesó Gustavo, quien ya ha comenzado a reforzar su local para evitar futuros ataques. Según indicó, debió invertir cerca de 500 mil pesos adicionales en mejoras de seguridad en la puerta de ingreso y evalúa la instalación de un sistema de alarma monitoreado.