Increíble choque en cadena de cinco vehículos en Boulevard Pedro Jurado

En la mañana de este viernes, poco después de las 11, se produjo un choque en cadena que tuvo como protagonistas a cinco vehículos, hecho ocurrido en Boulevard Pedro Jurado, frente a la Terminal de Omnibus.
El móvil de RADIO MÁXIMA pudo reunir testimonios de los conductores, quienes coincidieron en relatar que todo fue ocasionado por un Ford Falcon que dobló a la izquierda sin realizar la señal obligatoria.
Esa maniobra ocasionó que un automóvil que trabaja como remis, tuviera que frenar en forma imprevista, lo que provocó un choque desde atrás por una Ford Eco Sport.
Así se sucedieron los impactos de un automóvil Toyota, luego una camioneta y un Sedan, ya que iban todos a corta distancia. Hubo un auto al medio que logró frenar y evitar el choque.
La mayoría de los vehículos sufrieron daños en la parte delantera y en los baúles, pero en principio no se registraron personas lesionadas.