Ruta 12: un conductor volcó tras cruzar de carril e impactar contra un vehículo de Gualeguaychú

Una tarde de jueves marcada por la tensión en la Autovía Nacional N.º 12. Alrededor de las 13:50 horas, un violento accidente vial interrumpió el tránsito en sentido Entre Ríos – Buenos Aires, dejando como saldo un vehículo volcado y una persona hospitalizada.

El hecho se produjo cuando un Renault Sandero, que circulaba en sentido Buenos Aires – Entre Ríos, perdió el control por causas que aún son materia de investigación. Según informaron las autoridades, el rodado cruzó el cantero central de la autovía, invadió el carril contrario e impactó de lleno contra un Chevrolet Onix que transitaba en sentido Entre Ríos – Buenos Aires. Tras el impacto, el Renault finalizó su recorrido volcado sobre la calzada.

El operativo de rescate

De inmediato, se activó el protocolo de emergencia. Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas se desplazó al lugar del siniestro a bordo del móvil N.º 24 para evaluar el estado de los involucrados.

El conductor del Renault, un hombre de 79 años domiciliado en Berazategui (Buenos Aires), fue el único ocupante de su vehículo y presentaba lesiones. Tras recibir las primeras atenciones por parte de la ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas, fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una evaluación médica exhaustiva.

Por otro lado, los ocupantes del Chevrolet Onix —un joven de 33 años y tres mujeres, todos residentes de Gualeguaychú— resultaron ilesos, logrando salir del vehículo por sus propios medios.

Despliegue en la zona

El operativo contó con un despliegue coordinado entre diversas fuerzas. Personal de Gendarmería Nacional (Puesto Ceibas), efectivos de la Policía de Ceibas, el Puesto Empalme, la Policía Caminera de Brazo Largo y el personal de Autovía trabajaron en el lugar para realizar el ordenamiento del tránsito y facilitar la remoción de los vehículos, tarea que contó con la colaboración del auxilio del concesionario vial.

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas finalizaron sus labores y retornaron al cuartel a las 15:23 horas, una vez asegurada la zona y normalizada la circulación.