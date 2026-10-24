Grave siniestro vial: hospitalizaron a tres personas que regresaban desde el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

Este sábado por la tarde se registró un grave siniestro vial en el kilómetro 3 de la Autovía Nacional N.º 14, donde un automóvil volcó sobre el cantero central tras despistar e impactar contra el guardarraíl. Ocurrió a unos 20 kilómetros de Gualeguaychú, cuando iniciaban su viaje.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:09 h, en momentos en que el vehículo circulaba en sentido norte-sur (desde Gualeguaychú hacia Buenos Aires). De acuerdo a las primeras informaciones, los ocupantes regresaban de participar en la competencia internacional de canotaje disputada en la ciudad de Gualeguaychú.

En el rodado viajaban cuatro personas mayores de edad: tres hombres y una mujer. Dos de ellos son oriundos de Buenos Aires, dos de Ushuaia.

A raíz del fuerte impacto, un acompañante quedo atrapado dentro del habitáculo. Tres de los ocupantes lograron salir del vehículo gracias a la inmediata asistencia de otros automovilistas que pasaban por el lugar, mientras uno de los ocupantes debió ser rescatado del interior por el personal de Bomberos Voluntarios mediante maniobras de salvamento.

Como consecuencia del siniestro, tres de los ocupantes sufrieron lesiones de diversa consideración. En el lugar trabajaron dos ambulancias del Hospital Eva Duarte de Ceibas y la ambulancia de Bomberos. Los heridos fueron derivados en primera instancia al nosocomio local de Ceibas y, posteriormente, trasladados de complejidad al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Operativo en el lugar

En el sector del accidente se desplegó un intenso operativo de emergencia y prevención vial en el que intervinieron:

* Bomberos Voluntarios de Ceibas (Móviles 24 y 12 Ambulancia)

* Policía de Ceibas, personal de Caminera y Criminalística de Gualeguaychú

* Gendarmería Nacional Argentina (Puesto Vial Ceibas)

* Auxilio mecánico del corredor vial

Tras realizarse las pericias correspondientes y proceder al retiro del vehículo siniestrado, el personal del corredor vial normalizó por completo la circulación en ambos sentidos de la autovía. Las dotaciones de bomberos dieron por finalizadas las tareas y regresaron al cuartel a las 17:08 h.