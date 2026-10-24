Encontraron una moto robada en el acceso a un bar de Gualeguaychú

Durante la madrugada de este sábado, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú secuestró una motocicleta que tenía un pedido de secuestro activo por robo, mientras realizaba un procedimiento en las inmediaciones de un bar de la ciudad.

El operativo se desarrolló en el acceso a un establecimiento ubicado sobre calle Tropas, casi Paso del Tala, donde los efectivos detectaron una motocicleta Honda XR 250.

Al verificar los datos del rodado, constataron que registraba un pedido de secuestro vigente por una causa de robo, denunciada el pasado 13 de septiembre en la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Propiedad en turno, que dispuso el secuestro formal de la motocicleta y la realización de las actuaciones correspondientes.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación con el procedimiento.

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