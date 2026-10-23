Viernes de finales, paracanotaje y nuevas pruebas en el Mundial de Canotaje

El Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026 tiene este viernes 23 de octubre su quinta jornada en Gualeguaychú, con una programación que reúne las seis finales de regata corta pendientes del jueves y las competencias previstas para el día. Las pruebas se desarrollan en el río Gualeguaychú, con participación de deportistas de distintas categorías y delegaciones internacionales.

Las carreras se realizan en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. El público puede seguir las competencias de manera libre y gratuita desde las tribunas y los sectores habilitados de la Costanera.

Cronograma del viernes 23 de octubre

Competencias de la mañana

8:30 h: K1 femenino juvenil, final de regata corta.

8:50 h: C1 femenino sénior, final de regata corta.

9:10 h: K1 femenino sénior, final de regata corta.

9:30 h: C1 masculino sénior, final de regata corta.

10 h: Paracanotaje abierto femenino y categorías KL1, KL2 y KL3 masculino.

10:10 h: Paracanotaje femenino, categorías VL3, VL2 y VL1.

11:20 h: Ceremonia de premiación de las categorías de paracanotaje.

12 h: K1 masculino juvenil, final de regata corta.

12:20 h: K1 masculino sénior, final de regata corta.

12:40 h: K1 femenino juvenil, final.

12:45 h: C1 masculino sub-23, final.

13 h: Ceremonia de premiación de C1 masculino juvenil, K1 femenino juvenil, C1 femenino sénior, K1 femenino sénior y C1 masculino sénior.

Competencias de la tarde

14:30 h: K1 femenino sub-23, final.

14:35 h: C2 masculino juvenil, final.

14:40 h: C1 femenino sub-23, final.

15 h: Ceremonia de premiación de K1 masculino juvenil, K1 masculino sénior, K1 femenino juvenil y C1 masculino sub-23.

16:45 h: K1 masculino sub-23, final.

18 h: Ceremonia de premiación de K1 femenino sub-23, C2 masculino juvenil, C1 femenino sub-23 y K1 masculino sub-23.

Las seis finales de regata corta corresponden a las competencias suspendidas el jueves 22 de octubre. El resto de las pruebas integra la programación prevista para este viernes, que también contempla cuatro instancias de premiación distribuidas a lo largo del día.

Seguridad y condiciones para el desarrollo de las competencias

La organización mantiene vigente el protocolo de contingencia, que contempla el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y del río. Entre los aspectos evaluados se encuentran el nivel del agua, la velocidad de la corriente, la intensidad del viento y la visibilidad.

En caso de registrarse condiciones que comprometan la seguridad, las autoridades técnicas y de seguridad, en coordinación con el Comité Organizador, podrán disponer demoras en las largadas, modificaciones del circuito o reprogramaciones. Las decisiones que se adopten serán comunicadas a las delegaciones, los oficiales y el público a través de los canales correspondientes.