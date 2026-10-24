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Guale POLICIALES

Intentaron comprar con comprobantes de pago falsos y terminaron detenidos en Gualeguaychú

Un hombre de 61 años y una mujer de 41 fueron aprehendidos tras la denuncia de una comerciante. Ambos son oriundos de la provincia de Buenos Aires.

24 Oct, 2026, 21:40 PM
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Dos personas fueron detenidas durante la tarde de este sábado en Gualeguaychú, acusadas de intentar realizar compras en un comercio utilizando comprobantes de pago falsos.

 

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 19:10, en la intersección de 1.º de Mayo y Urquiza, luego de una denuncia presentada por la propietaria de un local comercial.

 

La mujer, de 43 años, manifestó que durante la jornada dos personas habrían intentado adquirir productos mediante la presentación de comprobantes de pago falsificados.

 

Ante esta situación, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y dieron intervención a la Fiscalía de Propiedad.

 

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, el fiscal auxiliar dispuso la aprehensión de un hombre de 61 años y una mujer de 41, ambos domiciliados en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.

 

Finalizadas las actuaciones, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, mientras que la mujer fue derivada a la Comisaría del Menor y la Mujer.

 

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por tentativa de estafa.

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