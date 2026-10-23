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Continúan las tareas de conservación de la red vial urbana

Bacheo, compactación y nuevas capas renuevan accesos y calzadas con motoniveladora y rodillo, para que vecinos y conductores transiten con mayor seguridad y previsibilidad.

23 Oct, 2026, 18:08 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, realizó tareas de conservación de la red vial urbana con aporte de material en distintos sectores, con el fin de mejorar las condiciones de circulación.

 

Entre los puntos más destacados se cuentan los trabajos hechos en Aguado, entre República Argentina y Asisclo Méndez, en la zona del Hipódromo; y en Belgrano, entre boulevard Montana y Clavarino.

 

Acciones similares se ejecutaron en el cuadrante conformado por boulevard de María, J.J. Franco, Larrea y Rivenson; en Magnasco y Ruta 136; y en la zona aledaña a Jauretche y Santiago Díaz.

 

La modalidad de aporte de material reúne un conjunto de técnicas orientadas a reparar y preservar la calzada: se limpió y compactó la superficie, se corrigieron baches y se aplicaron nuevas capas de material, con el objetivo de extender la vida útil del pavimento.

 

Para su ejecución se utilizaron maquinarias específicas, como una motoniveladora y un rodillo compactador, que permiten mejorar de modo sustancial el soporte y la nivelación del trazado.

 

A lo largo de los tramos intervenidos, las viviendas frentistas y los que circulen por esas zonas cuentan ahora con accesos renovados y una superficie de tránsito visiblemente mejorada.

 

La decisión de atender de manera directa el estado de las arterias en distintos barrios resulta determinante para preservar la infraestructura urbana y asegurar una circulación más segura y previsible para los vecinos.

 

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