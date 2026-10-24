Investigan un fraude tributario de 10 millones de dólares: hubo allanamientos en Entre Ríos y otras provincias

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un importante operativo contra una presunta organización dedicada al fraude tributario, que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado nacional estimado en 10 millones de dólares. Los procedimientos incluyeron 85 allanamientos en distintas provincias, entre ellas Entre Ríos, y finalizaron con 23 personas detenidas.

La investigación, denominada “Retenciones Fantasma”, se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares en la compraventa de granos.

Según la pesquisa, la maniobra habría consistido en simular operaciones comerciales para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener de manera indebida reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

A partir de las tareas investigativas realizadas por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, se identificó a distintas personas y empresas que estarían relacionadas con la operatoria.

Allanamientos en Entre Ríos y otras provincias

Con los elementos reunidos, el juez nacional en lo Penal Económico Nº 2, Gustavo Darío Meirovich, ordenó el allanamiento de 85 domicilios distribuidos en diferentes jurisdicciones del país.

En Entre Ríos, los procedimientos se realizaron en Villaguay, mientras que también hubo operativos en Rosario y General López, provincia de Santa Fe; Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; Córdoba capital; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar, provincia de Buenos Aires.

Como resultado de los allanamientos, 23 personas fueron detenidas y se secuestraron numerosos elementos considerados de interés para la investigación.

Entre los objetos incautados se encuentran 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tablets y otros dispositivos informáticos, además de documentación vinculada con la causa.

También se secuestró dinero en efectivo por 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.

La investigación judicial

La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales.

Los 23 detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos previstos en la legislación nacional.

La pesquisa continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer el alcance de las maniobras investigadas.