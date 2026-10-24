 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Investigan un fraude tributario de 10 millones de dólares: hubo allanamientos en Entre Ríos y otras provincias

La Policía Federal realizó 85 allanamientos en distintos puntos del país, incluido Villaguay. Hay 23 detenidos por una presunta maniobra de evasión vinculada a operaciones ficticias de compraventa de granos.

24 Oct, 2026, 21:30 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un importante operativo contra una presunta organización dedicada al fraude tributario, que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado nacional estimado en 10 millones de dólares. Los procedimientos incluyeron 85 allanamientos en distintas provincias, entre ellas Entre Ríos, y finalizaron con 23 personas detenidas.

 

La investigación, denominada “Retenciones Fantasma”, se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares en la compraventa de granos.

 

Según la pesquisa, la maniobra habría consistido en simular operaciones comerciales para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener de manera indebida reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

 

A partir de las tareas investigativas realizadas por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, se identificó a distintas personas y empresas que estarían relacionadas con la operatoria.

 

Allanamientos en Entre Ríos y otras provincias

Con los elementos reunidos, el juez nacional en lo Penal Económico Nº 2, Gustavo Darío Meirovich, ordenó el allanamiento de 85 domicilios distribuidos en diferentes jurisdicciones del país.

 

En Entre Ríos, los procedimientos se realizaron en Villaguay, mientras que también hubo operativos en Rosario y General López, provincia de Santa Fe; Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; Córdoba capital; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar, provincia de Buenos Aires.

 

Como resultado de los allanamientos, 23 personas fueron detenidas y se secuestraron numerosos elementos considerados de interés para la investigación.

 

Entre los objetos incautados se encuentran 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tablets y otros dispositivos informáticos, además de documentación vinculada con la causa.

 

También se secuestró dinero en efectivo por 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.

 

La investigación judicial

La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales.

 

Los 23 detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos previstos en la legislación nacional.

 

La pesquisa continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer el alcance de las maniobras investigadas.

Temas

POLICIALES ALLANAMIENTOS DENUNCIA EN ENTRE RÍOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso