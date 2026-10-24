Gualeguaychú despide un Mundial que quedará en su historia

Gualeguaychú vivió una semana histórica. Desde el río que atraviesa la ciudad, más de 700 palistas de distintos países protagonizaron el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, un acontecimiento deportivo internacional que puso a la ciudad en el centro de la escena y la mostró ante el mundo.

Después de jornadas de competencia de alto nivel, miles de personas acompañando desde la Costanera y una intensa actividad que movilizó a deportistas, equipos técnicos, organizadores, trabajadores y voluntarios, llegó el momento de despedir a quienes hicieron posible este encuentro.

Por eso, este domingo a las 17:30, el Gobierno de Gualeguaychú invita a toda la comunidad a reunirse en la Costanera para acompañar a las delegaciones en el cierre del Mundial. Será una oportunidad para agradecerles a los atletas por el espectáculo deportivo que brindaron, por haber elegido nuestras aguas para competir y por dejar una huella en la historia de la ciudad.

El campeonato trascendió las regatas. Durante una semana, Gualeguaychú recibió visitantes de distintos puntos del país y del mundo, mostró sus paisajes y su capacidad organizativa y puso en valor el río como escenario de grandes acontecimientos. El movimiento generado también alcanzó a los sectores gastronómico, turístico y comercial, con la participación de numerosos actores de la comunidad.

Detrás de cada jornada hubo un importante trabajo de organización, coordinación y acompañamiento, con la participación de equipos técnicos, instituciones, trabajadores y más de un centenar de voluntarios que contribuyeron al desarrollo de la competencia.

Ahora, el desafío es que esa experiencia colectiva tenga su broche con el acompañamiento de los vecinos. Que las delegaciones se lleven, además de los recuerdos de la competencia, el afecto, los aplausos y la hospitalidad de una ciudad que las recibió con los brazos abiertos.

Este domingo, a las 17:30, Gualeguaychú tiene una cita en la Costanera para despedir a los protagonistas de un Mundial que ya forma parte de su historia.

Municipalidad de Gualeguaychú