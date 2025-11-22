Golpearon y asaltaron a un hombre de 72 años en Pueblo Belgrano

En horas de la madrugada de este sábado, personal de Comisaría Quinta intervino en un hecho de robo que tuvo como víctima a un hombre de 72 años. Al arribar al lugar, calle Ceibas y Urquiza de Pueblo Belgrano, los funcionarios se entrevistaron con el damnificado, quien presentaba lesiones visibles en el rostro y la cabeza.

El vecino relató que alrededor de las 2 de la madrugada, mientras se encontraba en su rancho, llegó un conocido con la excusa de entregarle mercadería. Le permitió el ingreso, compartieron alimentos y bebidas, pero posteriormente este individuo le dio un golpe de puño, haciéndolo caer al suelo. El agresor no estaba solo: lo acompañaba otro sujeto, desconocido del dueño de casa. Ambos aprovecharon la situación para sustraer una caja de chapa que contenía documentación de su automóvil y de una camioneta tipo tráfic, además, más de $200.000 en efectivo. Tras consumar el robo, se dieron a la fuga.

Operativo

Ante lo ocurrido, se dispuso un operativo, que permitió localizar y aprehender a los sospechosos, hombres de 30 y 33 años, sobre el puente Méndez Casariego. Informado el fiscal en turno, se ordenó la aprehensión y requisa personal, procedimiento en el cual a uno de los individuos se le encontraron $31.100 entre sus pertenencias, junto a otros elementos de interés y al restante entre su ropa interior y partes intimas, la suma de $180.000.

Ambos sujetos fueron trasladados a Jefatura Departamental en calidad de aprehendidos, y quedaron a disposición de la justicia.