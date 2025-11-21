Pudo ser una tragedia: un joven agredió a su madre y apuñaló a su hermano

A las 12,45 de este viernes, personal de Comisaría Octava se constituyó en inmediaciones de Samaniego y Palavecino, zona sur de Gualeguaychú, donde se observó a un joven de 25 años, ensangrentado y a varios vecinos alrededor. El lesionado manifestó que momentos antes había intervenido en defensa de su madre, quien habría sido agredida por su hermano de 21.

Durante la confrontación, el agresor lo atacó con una cuchilla, ocasionándole cuatro heridas cortantes, para luego darse a la fuga.

Tras un rápido operativo realizado por el personal de la división Investigaciones e Inteligencia Criminal, el subjefe y personal de comisaría sexta, el sospechoso fue aprehendido en calle Tropas, entre Pública y Paso del Tala, y quedó inmediatamente detenido a disposición de la Fiscalía interviniente.

El joven de 25 años presentó cuatro heridas de carácter leve: dos en el brazo izquierdo, una en el brazo derecho y una en la cabeza, mientras que su madre resultó lesionada con un corte en un dedo de la mano izquierda.