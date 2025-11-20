Se realizó un importante encuentro de trabajo con todo el equipo de Salud Mental

El director general de Salud Mental del ministerio de Salud de Entre Ríos, Esteban Dávila, junto a su equipo, encabezó una importante reunión de trabajo junto a la Dirección del Hospital Centenario, la jefa y subjefa del servicio Salud Mental de la institución, Lic. Laura Esteybar y Lic. Florencia Tesone, y referentes de los Caps de la ciudad.

Este jueves en el Auditorio, se llevó a cabo una reunión de trabajo conjunta que constó de dos instancias: en primer lugar, entre autoridades del Ministerio de Salud y del servicio de Salud Mental del Hospital Centenario; y luego junto a los referentes de los Caps. Se trató de productivas instancias de diálogo entre ambos niveles, que fortalecerán la construcción conjunta de estrategias de abordaje en salud mental en nuestra comunidad.

Al respecto, Dávila destacó que “en una primera instancia se trabajó en el funcionamiento de los distintos sectores y dispositivos, la articulación entre ellos, las necesidades a reforzar y las áreas que están pudiendo desarrollarse de una manera adecuada”.

“En una segunda instancia se generó una reunión con referentes de gestión y psicólogos/as de centros de salud municipales de la ciudad y los tres centros de salud provinciales, con lo cual el equipo de la Dirección de Salud Mental estuvo trabajando junto con referentes de primer nivel de atención en Salud Mental en lo que respecta a la articulación entre el hospital y los centros de salud”, detalló.

En estos encuentros, se abordaron las dificultades, las situaciones más complejas, la forma de agilizar el flujo del usuario para tener una asistencia más rápida y más eficaz. “Se evidenció la necesidad de generar referentes en cada institución para agilizar los traslados, las derivaciones, el acceso rápido de la urgencia, así como los de sostenimiento de tratamiento, sobre todo intentando abordajes desde el territorio y permitir que el nivel más central del hospital pueda seguir asistiendo con urgencias y con las demandas más ampliadas. Se trabajó también la necesidad de mirar lo que tiene que ver con la clínica ampliada para la asistencia y nos comprometimos a rever cómo estas intervenciones van funcionando y poder ver si al sistema hay que seguir perfeccionándolo, y generando mayor eficacia en la asistencia”, concluyó Dávila.

Vale destacar que formaron parte del encuentro la directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins, el subsecretario de Salud Municipal Dr. Pablo Alfaro, y la directora del Centro de Salud Franco Dra. Victoria Sosa, entre otras autoridades.

Temas SALUD MENTAL