Encontraron a un joven durmiendo dentro de un camión y fue detenido

Este viernes por la mañana, alrededor de las 08:15 horas, personal de la Comisaría Segunda fue alertado por el llamado de un vecino sobre la presencia de una persona dentro de un camión, en la intersección de Güemes y Zubiaur.

Al llegar a la zona, personal policial, encontró a un joven de 23 años durmiendo en el interior de un camión Mercedes Benz, propiedad de un hombre de 62 años.

El sujeto es conocido en el ámbito delictivo, según informaron fuentes policiales.

Consultado por su presencia en el lugar, el joven explicó que “no tenía dónde dormir” y que, ante la lluvia, ingresó al vehículo aprovechando que el rodado no tenía medidas de seguridad.

Desde la dependencia policial se indicó que meses atrás el mismo joven había tenido inconvenientes con el propietario del camión, situación que derivó en medidas judiciales que actualmente ya no se encuentran vigentes.

La Fiscalía dispuso su detención por el delito de Violación de Propiedad.