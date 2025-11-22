Derrame de desechos de pollo provocó un siniestro con cuatro heridos en ruta nacional 12

Dos vehículos chocaron a la altura del kilómetro 140 de la ruta nacional 12 –Zona Ibicuy-Paranacito), cuando perdieron el control en la ruta que se había tornado resbaladiza por el derrame de desechos de pollo que tuvo un camión.

La ruta se llenó con desechos provenientes de un camión frigorífico de pollos que circulaba desde Buenos Aires hacia Entre Ríos.

En ese contexto, y en medio de la lluvia, se produjo un choque entre un Jeep donde circulaban dos mujeres de Mar del Plata, y un Citroen C4, una mujer y un hombre de Ezeiza. Resultaron lesionadas las cuatro personas que fueron trasladadas al hospital Centenario de Gualeguaychú.

Tomaron intervención Policía Puesto Islas, Policía Caminera Brazo Largo y BV Ceibas. La ruta debió ser limpiada, señalizada y además se realizaron tareas de prevención. El tránsito estuvo cortado hasta completar el lavado de calzada y retiro de los residuos. La zona se encontraba con lluvias, lo que complicó las tareas.