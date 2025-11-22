Finde extralargo: operativo especial para cuidar a vecinos y turistas en las zonas costeras

Con la llegada de un fin de semana extralargo y el movimiento turístico previsto en la ciudad, la Municipalidad de Gualeguaychú continuará con el operativo especial de prevención y cuidado en las zonas costeras, iniciado hace unas semanas.

El despliegue se realiza ante el incremento esperado de vecinos y visitantes que suelen acercarse al río durante los días de calor, pese a que la temporada aún no está habilitada.

Equipos conformados por agentes de la Dirección de Deportes, Defensa Civil y Prefectura Naval Argentina recorrerán y supervisarán el Balneario Municipal, Playa del Puente y Parque del Sol durante los viernes, sábados, domingos y feriados. El personal estará debidamente identificado con chalecos del Gobierno de Gualeguaychú para facilitar su reconocimiento.

La función de estos equipos será exclusivamente preventiva. No cumplirán tareas de guardavidas, ya que los balnearios todavía no están habilitados para actividades recreativas. Su labor consistirá en informar, advertir y desalentar el ingreso al agua, reforzando las medidas de seguridad ante el flujo creciente de personas en la zona costera. Desde la Dirección de Deportes remarcaron que este operativo busca anticiparse al uso informal de los balnearios y promover conductas responsables.