Una ambulancia que iba a un siniestro vial fue chocada por un camión: el Video

Una ambulancia que concurría a atender a dos personas lesionadas en un siniestro vial en ruta nacional 12, cerca de Ceibas, fue chocada por un camión.

La ambulancia es del Hospital de Ceibas, y fue chocada en la parte trasera, a pesar de lo cual igualmente pudo concretar el traslado de los pacientes.

Por el despiste de un Renautl Logan, resultaron con lesiones dos personas que fueron trasladadas al hospital Centenario de Gualeguaychú. Los heridos se domicilian en Ezeiza, Buenos Aires.

Tomaron intervención 2 unidades de Bomberos Ceibas, Policía Ceibas y Puesto Empalme, Criminalística Islas, Gendarmería Puesto Ceibas. Hubo tránsito asistido hasta la llegada del auxilio enviado por Vialidad Nacional.