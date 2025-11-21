Mostaza generará nuevas oportunidades de empleo juvenil y puestos de gestión en Gualeguaychú

La empresa informó que el proceso de selección incluirá puestos para jóvenes de 16 a 20 años, con secundario en curso o completo y disponibilidad para horarios rotativos; y puestos de asistencia de gerencia y gerencia, destinados a personas de hasta 28 años con secundario finalizado, formación terciaria o universitaria en curso y disponibilidad full time. Todos los perfiles requieren domicilio cercano al local.

Asimismo, Mostaza confirmó que la incorporación de adolescentes se realizará en cumplimiento estricto de la Ley 26.390, que regula el empleo de jóvenes de 16 y 17 años, garantizando un entorno laboral seguro y adecuado.

Las personas interesadas pueden postularse a través del formulario disponible en el sitio oficial de Mostaza, en la sección “Trabajá con nosotros”.

El Gobierno de Gualeguaychú destaca el impacto positivo de esta inversión privada, que amplía las oportunidades laborales en la ciudad y fortalece el desarrollo económico local.

Municipalidad de Gualeguaychú