Davico participó en la apertura de la Jornada Nacional de Justicia Constitucional en Gualeguaychú

Se lleva a cabo este viernes, en el Club Recreo, la Jornada Nacional de Justicia Constitucional y Autonomía Municipal, organizada por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y el Instituto Superior de Enseñanza.

El intendente Mauricio Davico participó del encuentro y dio la bienvenida a magistrados, académicos, profesionales y especialistas del derecho de todo el país y destacó la relevancia de que Gualeguaychú sea sede de un encuentro dedicado a reflexionar sobre la autonomía municipal y el rol de la justicia en la vida democrática.

Davico agradeció a los organizadores por “el compromiso asumido con la defensa de la justicia y la autonomía municipal”, y subrayó que el municipio es la primera trinchera de la democracia, donde la ciudadanía interactúa de manera directa y cotidiana con el Estado. “Es en nuestros pueblos y ciudades donde los problemas adquieren rostro concreto y las soluciones deben ser inmediatas y efectivas”, expresó.

Asimismo, remarcó que la reforma constitucional de 1994 consagró la autonomía municipal y otorgó a las comunidades la facultad de dictar sus propias cartas orgánicas, administrar recursos y gestionar sus asuntos bajo responsabilidad propia. En ese marco, señaló que la justicia constitucional tiene “un rol protagónico e indispensable” para garantizar ese mandato.

Finalmente, el presidente municipal expresó su deseo de que la jornada “sea un espacio de reflexión, debate profundo e intercambio de ideas que contribuya al fortalecimiento del sistema de justicia y de la autonomía de nuestros municipios”.

Municipalidad de Gualeguaychú