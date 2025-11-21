 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale MUNICIPIO

Davico participó en la apertura de la Jornada Nacional de Justicia Constitucional en Gualeguaychú

Este viernes, en el Club Recreo, el Intendente dio la bienvenida a los participantes. Destacó el rol del municipio como “primera trinchera de la democracia” y la importancia de fortalecer la autonomía local.

21 Nov, 2025, 17:11 PM

Se lleva a cabo este viernes, en el Club Recreo, la Jornada Nacional de Justicia Constitucional y Autonomía Municipal, organizada por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y el Instituto Superior de Enseñanza.

 

El intendente Mauricio Davico participó del encuentro y dio la bienvenida a magistrados, académicos, profesionales y especialistas del derecho de todo el país y destacó la relevancia de que Gualeguaychú sea sede de un encuentro dedicado a reflexionar sobre la autonomía municipal y el rol de la justicia en la vida democrática.

 

Davico agradeció a los organizadores por “el compromiso asumido con la defensa de la justicia y la autonomía municipal”, y subrayó que el municipio es la primera trinchera de la democracia, donde la ciudadanía interactúa de manera directa y cotidiana con el Estado. “Es en nuestros pueblos y ciudades donde los problemas adquieren rostro concreto y las soluciones deben ser inmediatas y efectivas”, expresó.

 

Asimismo, remarcó que la reforma constitucional de 1994 consagró la autonomía municipal y otorgó a las comunidades la facultad de dictar sus propias cartas orgánicas, administrar recursos y gestionar sus asuntos bajo responsabilidad propia. En ese marco, señaló que la justicia constitucional tiene “un rol protagónico e indispensable” para garantizar ese mandato.

 

Finalmente, el presidente municipal expresó su deseo de que la jornada “sea un espacio de reflexión, debate profundo e intercambio de ideas que contribuya al fortalecimiento del sistema de justicia y de la autonomía de nuestros municipios”.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

MUNICIPIO Mauricio Davico

