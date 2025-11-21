 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ENFERMEROS

Enfermeros autoconvocados marcharon por las calles de Gualeguaychú

Los enfermeros de Gualeguaychú se movilizaron este viernes para reclamar mejoras laborales, reconocimiento profesional y fin a la precarización laboral. Lo hicieron por fuera de los gremios UPCN y ATE.

21 Nov, 2025, 10:31 AM

“Esto no va a parar, seguiremos luchando por nuestros derechos”, anticipó Débora Arcuri a RADIO MÁXIMA.

 

Las principales demandas incluyen el pase a planta permanente, mejora salarial, cobertura de cargos y suplencias, y la apertura de concursos para puestos jerárquicos.

 

La marcha partió de la intersección de Urquiza y Rocamora hacia el Hospital Bicentenario, donde se leyó un documento dirigido al Ministerio de Salud de la Provincia.

 

 

 

“Esta movilización es simbólica, la idea es hacernos visibles y que nos escuchen”, expresó Arcuri.

 

Desde el sector de enfermeros autoconvocados informaron, que la marcha no tiene otro objetivo que visibilizar la situación y defender sus derechos laborales.

“Estamos trabajando con guardias mínimas. No mandan suplencias, hay recargo de horarios porque hay que cubrir los puestos”, señaló la trabajadora.

 

Temas

ENFERMEROS MOVILIZACIÓN

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso