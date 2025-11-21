Enfermeros autoconvocados marcharon por las calles de Gualeguaychú

“Esto no va a parar, seguiremos luchando por nuestros derechos”, anticipó Débora Arcuri a RADIO MÁXIMA.

Las principales demandas incluyen el pase a planta permanente, mejora salarial, cobertura de cargos y suplencias, y la apertura de concursos para puestos jerárquicos.

La marcha partió de la intersección de Urquiza y Rocamora hacia el Hospital Bicentenario, donde se leyó un documento dirigido al Ministerio de Salud de la Provincia.

“Esta movilización es simbólica, la idea es hacernos visibles y que nos escuchen”, expresó Arcuri.

Desde el sector de enfermeros autoconvocados informaron, que la marcha no tiene otro objetivo que visibilizar la situación y defender sus derechos laborales.

“Estamos trabajando con guardias mínimas. No mandan suplencias, hay recargo de horarios porque hay que cubrir los puestos”, señaló la trabajadora.