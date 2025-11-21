Denuncian aparición de decenas de alacranes en una zona de Gualeguaychú: Fue picado un niño de 4 años

Se supo que un niño de 4 años se estaba bañando, cuando entró un alacrán por la rejilla del baño y lo picó. Otros dos vecinos también fueron picados en sus domicilios.

“Pudimos ir enseguida al Hospital y evitamos que pase a mayores. Fue impresionante la atención, le hicieron un control de seis horas y lo tuvieron en observación otras cuatro horas”, contó el padre del menor.

Agregó que en su propiedad, tras la desinfección, encontró 12 alacranes. En tanto que en la zona, se encontraron más de 60. “Dentro de las viviendas y fuera”, indicó.

El tema ya fue informado a la Municipalidad. Un vecino que investigó sobre el tema, dijo que los alacranes “son cloacales y pluviales y comen cucarachas, grillos y arañas”.

Las especies que aparecieron en la zona, son la Tityus Trivittatus, y son letales. Los alacranes prefieren la noche y las altas temperaturas.