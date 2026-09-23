Anticipan “un veranito” y probables lluvias hacia el finde en Gualeguaychú

El pronóstico del tiempo para los próximos días en Gualeguaychú, Entre Ríos, presenta condiciones variadas que transitarán desde jornadas templadas y mayormente nubladas hasta la llegada de inestabilidad y precipitaciones hacia el cierre del fin de semana.

Para este jueves, se espera un cielo mayormente nublado durante el día que pasará a parcialmente nublado por la noche. Las marcas térmicas registrarán una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 11°C, acompañadas por vientos del norte a una velocidad de 13 mph.

De cara al viernes, el ambiente continuará cálido con cielo nublado durante la jornada y se mantendrá parcialmente nublado hacia la noche. El termómetro marcará un ascenso notable hasta alcanzar los 29°C de máxima, mientras que la mínima descenderá hasta los 16°C, soplando vientos suaves del oeste a 6 mph.

Durante el sábado 26 de septiembre, el cielo se presentará parcialmente soleado en el transcurso del día, dando paso a condiciones de luz artificial o precipitaciones en forma de lluvia ligera por la noche, con una probabilidad del 50%. La temperatura máxima estimada será de 28°C y la mínima de 16°C, con vientos provenientes del este a 15 mph.

Finalmente, el domingo, las condiciones meteorológicas desmejorarán de manera notable con la presencia de lluvias ligeras durante el día, cuya probabilidad trepará al 65%, mejorando hacia la noche con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas experimentarán un descenso, ubicándose en una máxima de 23°C y una mínima de 16°C, con vientos sostenidos del este a 15 mph.