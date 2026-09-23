Finalizaron las tareas de limpieza integral en la cisterna de Obras Sanitarias

El director de Obras Sanitarias informó que los trabajos se realizaron con éxito y que por lo tanto la cisterna ya funciona y está lista para prestar servicio durante la esta próxima temporada de verano.

La Dirección de Obras Sanitarias completó con éxito la limpieza integral de la Cisterna n.°2, el reservorio con mayor capacidad del sistema y capaz de albergar 3.500.000 litros de agua potable, en un operativo desarrollado durante la noche del lunes y la madrugada del martes.

El trabajo permitió recuperar la plenitud del servicio durante la mañana del martes y aseguró la calidad del agua potable que llega a toda la ciudad de cara al inicio de la temporada estival.

"Lo que intervenimos anoche fue la Cisterna n.°2, que es la más grande que tenemos y que puede contener 3.500.000 de litros de agua potable", precisó el director de Obras Sanitarias, Raúl Norberto Sánchez, quien encabezó el operativo junto a su equipo técnico.

Sánchez explicó que la intervención respondió a un esquema de mantenimiento periódico y no a una emergencia puntual del sistema sanitario municipal. "Por norma, periódicamente se lava y se desinfecta, y ahora le tocó el ciclo pertinente para este proceso", remarcó el funcionario.

"Es una labor similar a la que se debe hacer con los tanques que están en todos los hogares, pero en este caso en una escala muchísimo más grande", graficó Sánchez para dimensionar la magnitud del depósito intervenido.

El director de Obras Sanitarias también vinculó la decisión con la planificación de la gestión del Gobierno de Gualeguaychú y del intendente Mauricio Davico de cara a los meses de mayor demanda hídrica. "Creímos que tenía que ser ahora el momento oportuno realizar este trabajo", sostuvo en referencia a la inminente llegada de la época con mayores temperaturas y más demanda de agua.

"Fue precisamente el intendente Mauricio Davico el que puso el foco y nos autorizó que realizáramos esta operación", afirmó el director de Obras Sanitarias, quien agregó que "sobre todo porque el Presidente Municipal quiere que todo esté listo y en orden para que arranquemos esta primavera-verano de la mejor manera", explicó respecto de los objetivos planteados por Davico.

El director recordó además los antecedentes recientes del servicio para justificar la magnitud del esfuerzo realizado por el equipo municipal: “El objetivo es que volvamos a tener otro verano, como fueron estos dos últimos, sin problema de agua", concluyó.

En cuanto a los aspectos técnicos, Sánchez detalló de manera cronológica cada una de las etapas que demandó el vaciado del reservorio: "El proceso que hemos realizado ahora constó en que a las 19 horas del lunes dejamos de insertar agua potable en la Cisterna n.°2 para que comience a vaciarse colocando todo el suministro en la red".

Antes del inicio de esa etapa, durante la mañana del lunes, una prueba de descenso y bombeo dejó conectado el equipamiento necesario para las tareas posteriores. En este sentido, el descenso del nivel del depósito continuó de manera progresiva hasta que las condiciones permitieron avanzar con la extracción del material acumulado en el fondo.

"Cuando ya el nivel fue lo suficientemente bajo, comenzamos a expulsar la parte del lecho mediante el uso de una bomba", indicó Sánchez sobre el paso siguiente del operativo, y señaló que con el depósito prácticamente vacío, una cuadrilla de operarios ingresó de manera manual para completar el trabajo de fondo.

El operativo generó, como consecuencia esperada, una disminución temporal de la presión en la red de distribución de agua potable; sin embargo, pese a esa baja, la Dirección de Obras Sanitarias remarcó que en ningún momento se produjo una interrupción del suministro para los vecinos de la ciudad.

Fueron los domicilios sin tanque propio resultaron los más expuestos a la merma de presión durante las horas centrales del operativo; pero los inmuebles con tanque domiciliario, en cambio, dispusieron de una reserva previa, dado que estos depósitos permanecieron cargados antes del comienzo de las tareas.

En este sentido, la elección del horario nocturno para ejecutar la limpieza no resultó casual y respondió a una decisión técnica del propio director del área.

"El hecho de que hiciéramos todo este trabajo durante la noche del lunes y la madrugada del martes nos permitió que la baja de presión afectara lo menos posible a los vecinos de Gualeguaychú", explicó Sánchez sobre la planificación horaria del operativo.

El director también celebró el resultado final de la intervención sobre el reservorio de mayor capacidad del sistema: "Afortunadamente, todo salió bien y en las primeras horas de la mañana pudimos volver a poner a trabajar la planta en plenitud", aseguró al cierre del operativo.

Esa recuperación temprana de la planta resultó determinante para normalizar el servicio a lo largo de la mañana del martes.

El lavado periódico de una cisterna de reserva en una planta potabilizadora resulta clave para la calidad y la seguridad del agua que se distribuye a los hogares de Gualeguaychú ya que este tipo de intervención elimina cualquier resto o sedimento que se puede depositar en el fondo del reservorio con el paso del tiempo.

A su vez, impide el crecimiento de bacterias, algas, hongos y virus en las paredes internas del depósito de mayor tamaño del sistema. Por esto mismo, la limpieza también mejora el sabor y el olor del agua, y la mantiene libre de rastros desagradables antes de su ingreso a la red pública.

En paralelo, esa misma tarea protege las cañerías de la ciudad al evitar que la suciedad acumulada viaje por los conductos y obstruya las redes de distribución domiciliaria.

Es por esto que el mantenimiento del reservorio optimiza, además, el funcionamiento de la planta y garantiza un caudal constante y limpio antes del período de mayor consumo estival.

Lo cierto es que la decisión de intervenir la cisterna de mayor capacidad del sistema reafirma la planificación previa de la gestión municipal sobre la infraestructura sanitaria de la ciudad, y es por esto que este esquema de mantenimiento programado busca sostener, temporada tras temporada, un servicio de agua potable sin sobresaltos para todos los vecinos de Gualeguaychú.

Prensa municipal

Temas AGUA POTABLE