Detienen a un hombre por amenazas calificadas y daños a una joven

Personal de Comisaría Segunda intervino en la noche del domingo en un hecho de amenazas calificadas y daños ocurrido en inmediaciones de calle Ayacucho, casi Tropas.

Según se informó, alrededor de las 23:30 horas, efectivos policiales acudieron al lugar tras el llamado de una mujer de 26 años, residente de la vivienda afectada. La misma manifestó que su vecino, un hombre de 47 años, se encontraba en aparente estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias, y había provocado daños en la puerta de ingreso y en los vidrios de una ventana de su domicilio, a raíz de los cuales resultó con lesiones leves.

Asimismo, la denunciante indicó que el individuo la habría amenazado de muerte utilizando un arma blanca.

Ante esta situación, el sujeto, quien se encontraba muy exaltado, fue aprehendido en el lugar por personal policial, tras ofrecer resistencia. En el procedimiento colaboraron efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y personal del Grupo Especial. Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental.

En el marco de las actuaciones y por autorizacion verbal, se realizó la requisa de una camioneta Ford F-100, propiedad del aprehendido, y un allanamiento en una vivienda lindera sobre calle Ayacucho, perteneciente al hijo del agresor. Como resultado, se procedió al secuestro de un cuchillo de tamaño pequeño, que habría sido utilizado en el hecho.

Prensa Jefatura

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