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El Gobierno avanza con la conexión cloacal del Espacio Astra

Previo a la apertura del predio, se completó el empalme hacia una cámara colectora tras excavaciones profundas y tareas técnicas especializadas, paso clave para habilitar el funcionamiento del complejo.

21 Abr, 2026, 15:32 PM

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta la conexión cloacal del Espacio Astra, el predio destinado a eventos y recitales ubicado en la intersección de boulevard de León y San Juan al Este, con el objetivo de garantizar su integración plena a la red sanitaria urbana antes de su apertura.

 

Los trámites de conexión habían sido ingresados en la Dirección de Obras Sanitarias hace unas semanas, por lo que una vez cumplidos todos los requisitos una cuadrilla comenzó a realizar el trabajo necesario.

 

Las tareas contemplan la vinculación del sistema interno del predio con una cámara colectora existente, y para concretar esta instancia el equipo técnico debió descubrir la estructura mediante excavación mecánica, con retroexcavadora y asistencia de un camión para el retiro de suelo removido hasta exponer el conducto principal y permitir los empalmes correspondientes.

 

Una vez alcanzada la cámara, se avanzó en la conexión de las cañerías internas del complejo al sistema cloacal de la ciudad, con intervención directa de personal de la Dirección de Obras Sanitarias, que trabajó en profundidad dentro del conducto para asegurar la correcta vinculación hidráulica.

 

El operativo se desarrolla con presencia de maquinaria pesada, señalización preventiva y asistencia manual en superficie, en un esquema coordinado que permite sostener la circulación en la zona con las debidas precauciones.

 

En los próximos días, el frente de obra se trasladará hacia la conexión del predio con la red de agua potable, una etapa clave para completar la infraestructura básica del espacio.

 

El Espacio Astra prevé su inauguración el 2 de mayo con un recital de La Renga, evento que utilizará aproximadamente la mitad del predio y para el cual se estima la asistencia de 30 mil personas.

 

El complejo contará con capacidad total para 50 mil asistentes, dispondrá de 208 sanitarios y un área de estacionamiento para mil vehículos, además de proyectar un sector cubierto con capacidad para 3 mil espectadores.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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