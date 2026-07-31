Retraso: las bibliotecas reclaman el pago del subsidio provincial

El siguiente es el comunicado de las Bibliotecas Populares de Entre Ríos.

La cultura no es un gasto: es el cimiento sobre el que un pueblo construye su identidad, su memoria y su felicidad colectiva. En esa tarea irremplazable, las Bibliotecas Populares sostienen, día a día y con enorme compromiso, el acceso democrático a la cultura, la educación y el encuentro comunitario.

El pueblo entrerriano, a través de sus representantes, tomó la decisión de destinar recursos para fortalecer a las Bibliotecas Populares, y esa voluntad democrática debe ser respetada. No hay excusas para demorar lo que la ley y el compromiso con la cultura exigen.

Hoy, más que nunca, es responsabilidad del Poder Ejecutivo honrar esa decisión política y hacer efectivo, de manera inmediata, el aporte económico destinado a las Bibliotecas Populares. Porque cuando se demora el financiamiento de la cultura, no se perjudica únicamente a las instituciones, también se posterga el derecho de toda la comunidad.

Exigimos el pago del subsidio provincial que corresponde a la Ley 8092