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Guale OPERATIVO

Secuestraron cinco armas y dos carpinchos en un operativo de la Brigada de Abigeato

Cinco armas de fuego, cartuchería y dos carpinchos fueron secuestrados durante un operativo realizado por personal de la Brigada de Abigeato Arroyo El Cura.

30 Jul, 2026, 18:42 PM
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El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las rutas Nacional 14 y Provincial 20, donde los brigadistas interceptaron un vehículo ocupado por cinco hombres mayores de edad, oriundos de Gualeguaychú y de la provincia de Buenos Aires.

 

Durante la requisa, los efectivos hallaron un rifle calibre .22, un rifle calibre .22 Magnum, una escopeta yuxtapuesta calibre 12, una escopeta a repetición calibre 12 y una escopeta tiro a tiro calibre 28, además de cartuchería. Según se informó, ninguno de los ocupantes contaba con la documentación exigida por la legislación vigente para la tenencia de ese armamento.

 

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso el secuestro de las armas y el inicio de actuaciones judiciales por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego en flagrancia, previsto en el artículo 189 bis del Código Penal y la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Los cinco hombres quedaron supeditados a la causa.

 

En forma paralela, los brigadistas labraron un acta por una presunta infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841, ya que en el vehículo transportaban dos ejemplares de carpincho sin vida, producto de la actividad cinegética.

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