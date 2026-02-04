El Museo del Carnaval inaugura una muestra fotográfica internacional

Desde el sábado 7 de febrero, el Museo del Carnaval de Gualeguaychú abrirá al público la muestra fotográfica internacional “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin fronteras”, una propuesta cultural que podrá visitarse hasta el 28 de febrero, en los horarios habituales del museo.

La exposición es el resultado de una iniciativa impulsada por la Embajada de Chipre, desarrollada en articulación con el Gobierno de Gualeguaychú, que posicionó a la ciudad como sede para la realización de esta muestra de alcance internacional. El proyecto tiene como eje el intercambio cultural y la puesta en valor del carnaval como patrimonio compartido entre Europa y América Latina.

La muestra reúne una selección de imágenes representativas de los carnavales de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal, ofreciendo un recorrido visual que permite reconocer similitudes, particularidades y raíces comunes en las celebraciones populares de ambos continentes.

El montaje propone un recorrido pensado para el público general, combinando fotografía y contenidos informativos que enriquecen la experiencia de visita y aportan una mirada histórica y cultural sobre las distintas manifestaciones carnavalescas.

Con esta propuesta, el Museo del Carnaval continúa consolidándose como un espacio de referencia para la difusión y el intercambio cultural, fortaleciendo el vínculo de Gualeguaychú con circuitos culturales internacionales y ampliando las miradas sobre el carnaval como expresión identitaria y colectiva.

La muestra podrá visitarse hasta el 28 de febrero, en el Museo del Carnaval, en los siguientes horarios:

Miércoles, jueves y viernes: 9 a 12 h y 17 a 20 h

Sábados, domingos y feriados: 9 a 13 h