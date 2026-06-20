Escándalo en Gualeguaychú: descubren un arsenal y un negocio millonario en coto vip de caza ilegal

La Justicia Federal dio un nuevo golpe a una red de caza furtiva de alta gama en Entre Ríos. Tras un segundo allanamiento realizado en un galpón de Urquiza al Oeste, en Gualeguaychú, el personal de Prefectura Naval y la Brigada de Control Ambiental de la Nación incautó un arsenal, miles de municiones y decenas de trofeos de fauna silvestre. El valor total de los bienes secuestrados en la causa ya supera los 1.326 millones de pesos (algo más de 900 mil dólares).

La investigación comenzó por la denuncia de una ONG contra el predio de 130 hectáreas “Médano Salvaje” (ubicado en Costa Uruguay Sur) y la empresa “De Bernardis Hunting”, que promocionaba safaris vip en redes sociales orientados a extranjeros.

El detonante fue la caza de un ciervo colorado con una cornamenta de 72 puntas (potencial récord sudamericano). Un empresario agropecuario brasileño habría pagado cerca de 40.000 dólares por abatir al animal. En el lugar se encontró otro ejemplar vivo y más de 50 trofeos (cráneos y astas).

En el último procedimiento sobre Urquiza al Oeste, se identificó a un hombre mayor de edad y se secuestraron 29 escopetas de distintos calibres, un revólver y más de 15.000 cartuchos, además de celulares y computadoras que serán peritados.

Se incautó un camión lleno de piezas prohibidas, incluyendo decenas de animales embalsamados (mamíferos y aves), cueros, huevos de avestruz e incluso muebles y cuchillos confeccionados con pieles y astas.

El ciervo colorado es una especie exótica invasora prohibida en Entre Ríos. Se descubrió que los animales provenían genéticamente de un criadero no autorizado en Roque Pérez (Provincia de Buenos Aires) y que habrían ingresado a suelo entrerriano con una autorización firmada por el director de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia, Mario Zárate. El coto operaba de manera clandestina, sin habilitación ni libros de registro de cazadores o armas.

Ciervo prohibido

La caza y cría del ciervo colorado (Cervus elaphus) en Entre Ríos está estrictamente regulada o prohibida sin autorización especial porque es una especie exótica invasora. Se considera una amenaza para el ecosistema nativo, capaz de competir por alimento, transmitir enfermedades y dañar la biodiversidad local.

Sus principales impactos son: Daño ambiental: Alteran la vegetación, degradan el suelo y compiten por recursos con especies nativas como el ciervo de los pantanos (el cual es autóctono y está en peligro de extinción).Riesgo sanitario: Pueden transmitir enfermedades y parásitos tanto a la fauna local como al ganado de producción.