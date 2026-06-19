Más de 170 niños y adolescentes fueron atendidos en la primera jornada del programa “Ver para Ser Libres”

Con una importante convocatoria de familias, comenzó este jueves en el Polideportivo Norte una nueva etapa del programa “Ver para Ser Libres”, una iniciativa de salud visual destinada a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años que busca garantizar el acceso a controles oftalmológicos y anteojos recetados sin costo.

La jornada contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, quien acompañó el desarrollo del operativo y destacó la importancia de acercar este tipo de políticas públicas a la comunidad, especialmente a niños y adolescentes en edad escolar, para favorecer la detección temprana de problemas visuales que pueden impactar en el aprendizaje y la calidad de vida.

Durante el primer día de atención fueron evaluados más de 170 niños y adolescentes. Como resultado de los controles realizados por los equipos especializados, 164 de ellos requirieron corrección visual y recibieron sus anteojos en el mismo lugar, permitiendo una respuesta inmediata a una necesidad que muchas veces condiciona el rendimiento escolar, la participación en actividades cotidianas y el desarrollo integral.

La entrega de los lentes en el momento constituye uno de los aspectos más destacados del programa, ya que garantiza el acceso oportuno a una herramienta fundamental para la salud visual, evitando demoras y facilitando que los beneficiarios puedan comenzar a utilizarlos de manera inmediata.

Además, durante toda la jornada estuvo presente el Área de Protección de la Niñez, el Adolescente y la Familia (ANAF), acompañando a las familias y brindando asesoramiento sobre los distintos dispositivos y herramientas de protección integral de derechos disponibles en la comunidad.

“Ver para Ser Libres” es una iniciativa articulada entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y el Gobierno de Gualeguaychú, que busca garantizar el acceso igualitario a la salud visual y favorecer mejores condiciones de aprendizaje para niños y adolescentes.

El operativo continuará este viernes en el CIC Médanos y el sábado en el SUM Suburbio Sur, donde se seguirán realizando controles oftalmológicos y entregas gratuitas de anteojos recetados. Desde el Gobierno de Gualeguaychú se invita a las familias que cuenten con turnos asignados a concurrir a las jornadas programadas para acceder a este importante beneficio.