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Guale CHARLA

El lunes próximo se realizará una charla sobre prevención del suicidio juvenil

La misma está destinada a padres, docentes y personas interesadas. Será el 22 de junio, a las 20:15 h, en La Caja de Jubilaciones, con inscripción previa.

19 Jun, 2026, 11:41 AM
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El Área de Juventud del Gobierno de Gualeguaychú continúa generando instancias orientadas al bienestar integral de la población joven de la ciudad. En este marco, se convoca a la comunidad a participar de la charla “Prevención de Suicidio: Herramientas para Detección Temprana y Formas de Acción”, una nueva instancia del programa "Hablemos de Salud Mental", diseñado para abordar de manera temprana los desafíos emocionales de los adolescentes y consolidar redes de contención activas.

 

El próximo encuentro tendrá lugar el lunes 22 de junio, a las 20:15 horas, y se llevará a cabo en las instalaciones de La Caja de Jubilaciones, ubicada en calle Mitre 34. Los interesados en asistir deberán realizar una inscripción previa comunicándose al número 3446-516675.

 

El diseño y la continuidad de este programa surgen a partir de la gran demanda y el contacto directo sostenido con los adolescentes en los diferentes talleres, cursos, capacitaciones y en la colonia municipal.

 

El programa "Hablemos de Salud Mental" funciona bajo una estructura integral que articula diversas estrategias de prevención y promoción de la salud como las charlas de prevención del suicidio, el concurso de cortos “Hablemos de salud mental” y la facilitación de acceso a información clara tanto para adolescentes como para adultos.

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